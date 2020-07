Na Slovensku pribúdajú nakazení, Matovič rozhodol: Sprísnenie opatrení na spadnutie!

Počet nových prípadov nákazy novým koronavírusom ho nenechal chladným. Premiér Igor Matovič vo štvrtok sám na sociálnej sieti oznámil najnovšiu bilanciu a pridal slová, z ktorých sa dalo veľa vytušiť.

V utorok 31, o deň neskôr 53 nových nakazených. Na nepriaznivú bilanciu reagoval vo štvrtok ráno aj premiér. "53 nových prípadov. Príliš veľa na to, aby sme sa naďalej mohli spoliehať len na zodpovednosť ľudí. Bohužiaľ," uviedol Igor Matovič na sociálnej sieti. Poobede predstúpil spolu s ministrom zdravotníctva SR Marekom Krajčím a hlavným hygienikom SR Jánom Mikasom pred novinárov.

Igor Matovič sa vyjadril k aktuálnej bilancii novo nakazených. "Reálne sa ich na Slovensku pohybuje 6-násobok, to nie je málo," uviedol premiér s tým, že keď sa identifkovalo 53, v skutočnosti je ich 300.

K možným opatreniam povedal: "Dnes mi zablikal maják, keď sa objavilo 53. Ja sa naozaj obávam, aby sa nám to nevymklo spod kontroly. ... Myslím si, že nejaké opatrenia sa prijmú. Ja by som to nechal na rozhodnutí konzília v pondelok." Ohľadom e-karantény Matovič uviedol, že "budeme prijímať také opatrenia, ktoré budú mať čo najväčšiu úspešnosť... Týkať by sa mali hromadných podujatí, inšpirovať sa budeme aj tým, čo je v okolitých krajinách," nechcel Matovič konkretizovať možné opatrenia odkazujúc stále na pondelok. Na otázku, či Slovákom môžu prípadné opatrenia sťažiť dovolenku, odpovedal, že keď sa už človek rozhodne vycestovať napriek všetkému odrádzaniu, aby sa aspoň vyhol diskotékam, barom, lebo vírus striehne všade.

Hlavný hygienik SR Ján Mikas uviedol, že prvá skupina nakazených sú prípady importované z cudziny, pravdepodobne najväčšia skupina sú úzke, rodinné kontakty už nakazených osôb. Ako príklad spomenul vznik epidémie z rodinnej oslavy v Humennom. Treťou skupinou sú "roztrúsené" prípady.

Minister zdravotníctva Krajčí: "Ja pevne chcem veriť, že tento trend nebude pokračovať," uviedol s tým, že za tejto situácie odporúča, aby pacienti, ktorí idú na operácie, boli testovaní, pričom nemocnice budú mať tento test uhradený z eurofondovej výzvy, ktorú plánujú spustiť už o niekoľko týždňov. "Nikto z nás si nemôže byť úplne istý, či náhodou môj sused, alebo osoba, s ktorou budem osobne v kontakte, nebude nakazená," pripomína minister a apeluje na nosenie rúšok. Verí, že občania budú naďalej zodopovední, nakazení ľudia izolovaní a čísla už nebudú rásť. V inom prípade, "budeme musieť prijímať opatrenia."

V pondelok zasadne konzílium epidemiólogov, ktoré rozhodne o sprísnení či ponechaní súčasného režimu. Ako uviedol Matovič, určite nie o uvoľnení. Vláda prerokuje v pondelok na mimoriadnom zasadnutí legislatívnu úpravu, ktorá umožní poslať občanovi prichádzajúcemu z "červenej", nebezpečnej krajiny SMS správu. Obsahovať má upozornenie o povinnosti kontaktovať Úrad verejného zdravotníctva SR. Neuposlúchnutie sa má trestať vysokou pokutou. Zákon predložia do parlamentu v skrátenom konaní. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) o tom informoval na štvrtkovej tlačovej konferencii.