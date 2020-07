Agáta nemala na rozvod s Prachařom peniaze: Jej mama Žilková s ťažkým srdcom predala rodinný klenot

Česká modarátorka a modelka Agáta Prachařová (35) a moderátor, spevák a herec Jakub Prachař (36) sa rozvádzajú.

Správy o ich rozchode prišli už minulý rok v apríli. Ako teraz píše Blesk, ich manželstvo by malo čoskoro skončiť aj oficiálne. ,,Rozvod ide konečne do finále a myslím si, že na konci augusta už budeme rozvedení,“ povedala denníku Agáta. Tú bude s Jakubom navždy spájať spoločná dcéra Mia, no aj pre jej syna Kryšpína z iného vzťahu bol moderátor ako otec.

Ďalšia vec, ktorú musela tmavovláska vyriešiť, bolo bývanie. Zo spoločnej vily v pražskom Suchdole totiž musí Jakuba vyplatiť. Hoci stojí na jej pozemku, do budovania domu dal Prachař viac. ,,Jakub dbal na to, aby boli materiály kvalitné, rovnako tiež, aby dom aj o niekoľko rokov vyzeral moderne. Rozhodne počítal s tým, že tam strávi zvyšok života,“ zistil portál expres.cz od jedného z jeho kamarátov.

Blesk píše, že Agáta nemala toľko peňazí, aby bola schopná Jakuba za dom vyplatiť. Vtedy pomohla mama, herečka Veronika Žilková (58). Kvôli dcérinmu rozvodu predala milovanú chatu v Orlických horách, ktorú jej rodina vlastnila 60 rokov!

,,K predaju ma dohnali financie, ktoré teraz potrebuje niekto z rodiny, takže som sa rozhodla pre predaj chalupy. Bolí to a prichádzam o klenot, ale rodina si musí pomáhať. Radi sme tam chodili, máme k nej vzťah, ale teraz je to nutnosť,“ povedala ešte v apríli pre Blesk. Chalupu postavil Žilkovej otec, Agátin dedo, a bola v ponuke realitnej kancelárie za 6 miliónov korún (224 315 eur).