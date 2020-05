Ani s ďalším fešákom to nevyšlo: Prachařová ma za sebou druhý rozchod tento rok, prestala jesť

Česká modelka a moderátorka Agáta Prachařová sa po krachu sedemročného manželstva s moderátorom Jakubom Prachařom vrhla do randenia.

Najprv si začala s pohľadným realitným maklérom Zdeňkom Turkom, ktorého spoznala cez zoznamovaciu aplikáciu Tinder. Dvojica žiarila šťastím a absolvovala aj spoločnú dovolenku, no vydržalo im to len 4 mesiace. Rozchod priznala Agáta vo februári. ,,Ako mama, čo som v prvom rade, nemám toľko voľného času, koľko by som na budovanie fungujúceho vzťahu potrebovala, a tak mi neostávalo iné, ako ten so Zdeňkom ukončiť,“ skonštatovala mama syna Kryšpína a dcéry Mie vtedy pre Blesk.

Lenže napriek nedostatku času už čoskoro skočila do náručia iného muža, s fotografom a strihačom Markom Niessnerom sa spoznala pri nakrúcaní relácie a ich vzťah sa prevalil začiatkom apríla. Ešte koncom minulého mesiaca na sociálnej sieti zamýšľali spoločné podnikanie, no aj tento vzťah skončil. ,,,Áno, rozišli sme sa. Nič dramatického sa nestalo. Proste prvotná zamilovanosť pominula a zistili sme, že to neklape tak, ako by vzťah klapať mal,“ vysvetlila Prachařová pre Super.cz. Z vyjadrenia pre Blesk.cz zase vyplýva, že v tom vidí aj určité výhody. ,,Proste to nevyšlo, ale o to lepšie vyzerám. Prestala som jesť, som štíhla a cítim sa skvele. Vlastne musím povedať, že po rozchodoch vždy vyzerám dobre,“ skonštatovala.