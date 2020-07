Za touto ženou sa obzerajú úplne všetci: Uvidíte ju od pása dole, okamžite pochopíte prečo

Wau! 29-ročná žena pôvodom z Mongolska meria neuveriteľné 2 metre a môže sa popýšiť druhými najdlhšími nohami na svete. Keď jej ich zmerali, nestačili sa čudovať.

Ako uvádza portál Mirror, jej nohy sú hotovým unikátom, pretože od bedra po päty merajú neuveriteľných 134 centimetrov. Nohy síce nie sú najdlhšie na svete, ale Mongolka Rentsenkhorloo Bud si stále môže obuť vysoké topánky, čím ich ešte viac predĺži.

Svetový rekord v dĺžke nôh drží len 16-ročná Maci Currin z Texasu, ktorej nohy merajú 135 centimetrov. Mongolka v súčasnosti žije v Chicagu a priznáva, že má byť po kom vysoká, pretože otec meria 208 centimetrov a mama 185 centimetrov.

Ren sa za svoje nohy rozhodne nehanbí a rada ich predvádza v šortkách a obúva si topánky na vysokých podpätkoch. „Milujem svoje dlhé nohy a myslím si, že ma robia krajšími,“ pochválila sa Mongolka.

Hoci Ren verí, že má najdlhšie nohy na svete, trvá na tom, že nechce vstúpiť do Guinessovej knihy rekordov. „Neplánujem to, pretože o to nemám záujem,“ poznamenala. Kvôli svojej výške čelí mnohým výzvam. Má problém nájsť si vhodnú veľkosť oblečenia, prejsť cez dvere a niekedy celkom nezapadá do sveta okolo seba. „Dvere sú pre mňa príliš bnízke. Nerada by som do nich narazila hlavou. Nájsť oblečenie je skutočne náročné,“ priznáva Ren a dodala, že veľkosť jej topánok v celej Ázii jednoducho neexistuje. Oblečenie sa snaží nakupovať online.

„Keď som bola v prvom ročníku, mala som rovnakú výšku ako môj učiteľ. Bola som dievčatko a chcela som nosiť roztomilé oblečenie, avšak v takej veľkosti žiadne také oblečenie neexistovalo,“ spomína Ren. Hoci sa v škole nestretla so šikanou, pripúšťa, že sa v mladom veku necítila veľmi dobre. „Za posledných 15 rokov som si začala vážiť svoju výšku a som so svojím telom a nohami naozaj spokojná. S dlhými nohami žijem celý život, a tak to je pre mňa úplne normálna vec. Mnohí sa ma pýtajú, či som modelka, vďaka čomu sa cítim skvele,“ pochválila sa Ren, ktorá už dostala prvé ponuky od modelingových spoločností.