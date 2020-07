Najväčšia záhada liečby Andyho Hryca: Život mu zachránila sestra, s ktorou sú roky na nože!

Život Andyho Hryca (70) visel pred pár mesiacmi na vlásku. Vždy vitálny a čiperný herec musel zabojovať o svoj život v nemocnici, keď mu zistili akútnu leukémiu.

Po tom, čo bol hospitalizovaný počas pandémie a musel podstúpiť sériu chemoterapií, prišla na rad operácia. Hrycovi totiž mohla pomôcť len transplantácia kostnej drene od geneticky zhodného darcu, ktorým sa, ako informoval Nový Čas, stala Andyho sestra Bohdana. Nie je však tajomstvom, že sú súrodenci dlhé roky na nože a kto by čakal zmierenie, je na omyle.

Hryc bojoval o svoj život v nemocnici mesiace. Vyčerpaný, ale stále plný optimizmu, zvládol ťažké chemoterapie, počas ktorých prišiel o desiatky kíl a zmenil sa na nepoznanie. Jeho záchranou bola nielen nová krv, ktorú sa podarilo aj vďaka výzve Nového Času Hrycovi dodať, ale najmä transplantácia kostnej drene. Vhodný darca sa v niektorých prípadoch hľadá aj roky, ale v prípade herca to bolo o niečo jednoduchšie.

Záchrankyňou sa stala jeho vlastná sestra Bohdana a to aj napriek tomu, že medzi súrodencami je dlhé roky veľká nevraživosť. Tá siaha až do čias, keď Hryc šéfoval niekdajšiemu rádiu Twist, kde pracovala nielen jeho sestra, ale aj jej manžel. Rádio nakoniec zaniklo a rodina zostala rozštiepená. Bohdana sa však napriek zlým vzťahom rozhodla bratovi pomôcť z iného dôvodu, ako by sa čakalo. „Krstná dcéra Wanda mi napísala esemesku s touto zdrvujúcou správou,“ priznala Bohdana v rozhovore pre časopis Slovenka. Keď prišla reč na darovanie kostnej drene, hercova sestra súhlasila.