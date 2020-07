Anastasiia sa stala závislá od kozmetických zákrokov: Nemohla dopadnúť horšie! Sledujte, čo jej vyrašilo na tvári

Lekári jej odporúčajú, aby s tým už prestala! Ukrajinka z Kyjeva si však nechce dať povedať.

Anastasiia Pokreshchuk (31) je závislá od kozmetických zákrokov a čo je ešte zarážajúcejšie, výplne si robí doma sama. Lekári ju pred týmito zásahmi varovali, píše unilad.co.uk.

Ona svoj aktuálny vzhľad miluje a zákroky, ktorými sa jej tvár zmenila na neidentifikovateľný tvar, vraj neľutuje. Lekári jej však neodporúčajú, aby si vypĺňala líca sama. Podľa plastického chirurga Alexa Karidisa majú výplne robiť len skúsení lekári, pretože si tieto zákroky, hoci nie sú operáciami, vyžadujú veľa zručností. To, že si niekto sám doma injekčne zasahuje do tváre, označil za šialenstvo. Anastasiia napriek tomu trvá na tom, že to robí rovnako dobre ako lekári a že sa kvôli tomu vzdeláva cez online výučbu.

"Milujem svoj vzhľad. Predtým som bola ako sivá myš. Môj nos bol príliš veľký a teraz, keď mám veľké pery a veľké líca, vyzerá to dobre," hovorí žena, ktorá sa teší zároveň väčšej pozornosti mužov. Nemyslí si však, že za to môžu veľké líca, ale skôr to, že sa sama cíti sebavedomejšie.