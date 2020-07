Koronakríza ovplyvnila celý pracovný trh: V hotelierstve je ohrozených 38-tisíc miest

Zatvorené hotely a reštaurácie pre koronakrízu si vybrali svoju daň.

O prácu už prišli tisíce ľudí a zamestnávatelia v tomto odvetví sa obávajú ďalšieho prepúšťania. Odhadujú, že ak nedostanú od štátu pomoc, mohlo by zamestnanie stratiť skoro 40-tisíc pracovníkov. Aké sú platy v oblastiach ubytovania a gastronómie a čo spôsobila pandémia s počtom voľných pozícií? Situácii by mohli aspoň čiastočne pomôcť zmeny pravidiel pri rekreačných poukazoch.

Prevádzkovatelia hotelov a reštaurácií varujú pred kritickou situáciou v dôsledku koronakrízy. „O prácu môže prísť až 38-tisíc ľudí, čo je tretina pracovníkov v profesiách ako kuchár, čašník, chyžná, recepčná,“ varuje Marek Harbuľák, prezident Zväzu cestovného ruchu SR. Od vlády preto žiadajú prijatie viacerých opatrení, ako napríklad zníženie daňového zaťaženia a predĺženie pomoci. Toto odvetvie je známe skôr nižšími platmi.

„Priemerná mzda z pracovných ponúk v tomto odvetví na Profesia.sk predstavuje 898 eur v roku 2020 v hrubom,“ uviedla Nikola Richterová zo spoločnosti Profesia. Ako dodala, nižšie platy evidujú už len v pomocných prácach a textilnom a odevnom priemysle.

„V prípade ubytovania a reštaurácií vývoj závisí aj od toho, ako dokázali preklenúť to najkritickejšie obdobie a či a ako naštartovali svoju činnosť po uvoľnení opatrení,“ zhodnotila Eva Sadovská, analytička WOOD & Company. Pomôcť cestovnému ruchu by mohli zmeny rezortu dopravy. Tie majú upraviť podmienky u rekreačných pokazov. Po novom by ich mohol preplácať štát, nárok by mal každý, kto nie je v skúšobnej dobe, aj živnostníci. Celý proces má byť jednoduchší.

(Zdroj: Profesia.sk)