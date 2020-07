Celonočný záťah z neho urobil netvora: Ohavné, čo urobil otec s dcérkou Sofiou († 1)

Prosíkala o pomoc! Muž z Británie chytil v opitosti záchvat zúrivosti. Najskôr na hotelovej izbe zbil svoju manželku, potom sa vyzúril na ročnej dcérke. Ohavné, čo jej urobil.

Ako uvádza portál The Sun, 41-ročný otec z Británie, ktorý pracuje ako pilot, Mohamed Barakat údajne celú noc popíjal v Kazachstane. Keď sa vrátil na izbu päťhviezdičkového hotela, najskôr dobil svoju manželku (22) a následne udieral hlavičku svojej ročnej dcérky o stenu a dvere. Bezmocnému dievčatku rozdrvil lebku a maličká Sofia zraneniam podľahla.

Teraz čelí obvineniu zo zabitia a hrozí mu trest odňatia slobody až na 20 rokov. On však tvrdí, že prípad bol proti nemu vykonštruovaný políciou v mesta Alma-Ata v Kazachstane a podľa neho počas vyšetrovatelia spáchali „hrubé porušenia“.

Muž bol zadržaný po tom, ako jeho 22-ročná rozrušená manželka Madina Abdullayeva vbehla do lobby päťhviezdičkového hotela a skoro ráno „kričala o pomoc“. Jej muž ju niekoľkokrát udrel do hlavy, avšak podarilo sa jej utiecť. „Prešiel k detskej postieľke, zobral svoju dcéru Sofiu na ruky a násilne jej udieral hlavičku o steny a dvere hotelovej izby. Keď sa uistil, že dievčatko nevykazuje známky života, položil ju na podlahu pred vstupné dvere do hotelovej izby,“ píše sa v obvinení na súde.

Forenzní experti uviedli, že dieťa utrpelo viacnásobné poranenia a nemalo žiadnu šancu na prežitie. „Jej lebka bola zlomená a mozog rozdrvený,“ písalo sa v správe. Muža po celonočnom popíjaní rozčúlilo to, že jeho manželka chcela o siedmej ráno zavolať do jeho práce a oznámiť im, že je chorý.

„Prípad je vymyslený,“ ohradzoval sa jeho právnik, pričom poznamenal, že na súde nemajú „žiadne dôkazy, ktoré by dokázali jeho vinu za smrť jediného dieťaťa. „Správy z forenzného vyšetrenia naznačujú, že na tele dieťaťa nenašli Mohamedove odtlačky prstov a DNA, čo znamená, že sa dieťaťa toho dňa ani nedotkol,“ vyhlásil jeho právnik.