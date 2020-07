Rekordný úlovok v Nitre: Zhabali pervitín za 2 miliardy, takto sa sem dostal až z Mexika!

Razantný zásah! Európou ročne nepozorovane prevezú tony tvrdých narkotík, časť z tohto množstva aj cez strednú Európu, preto je 1,5-tonový úlovok pracovníkov finančnej správy z Nitry skvelou vizitkou v boji s organizovaným zločinom.

Príslušníci colného úradu Nitra zabránili, aby sa drogy z Mexika objavili na trhu. Kontraband zaistili aj vďaka svojmu šikovnému štvornohému parťákovi - psovi menom Hutch, ktorý je vycvičený na vyhľadávanie drog. Ide o najväčší úlovok, ktorý má podľa finančnej správy na trhu hodnotu približne 2 milardy eur! Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Obrovský kontraband, za ktorý by sa nemuseli hanbiť ani najväčší drogoví bossovia v histórii, objavili v areáli nitrianskej firmy v priemyselnom parku. „Ozbrojení príslušníci finančnej správy z Colného úradu Nitra kontrolovali dve kovové nádrže na kvapaliny, ktorých prepravu identifikovali ako rizikovú colnú operáciu. Zásielka totiž prišla po známej drogovej trase z Mexika,“ informovala Finančná správa. Približne 1,5 tony pašeráci skryli do ťažkej železnej konštrukcie, ktorú z Mexika prevážali cez chorvátsky prístav.

Náklad za 300 miliónov eur plánovali podľa správy precliť na Slovensku s tým, že by sa mohol voľne pohybovať po celej Európe. Takto premyslené praktiky boli vlastné najmä narkobarónom v 70. rokoch, ktorí chceli prepašovať z Latinskej Ameriky do USA veľké zásielky kokaínu a skrývali ich do rôznych vecí, pričom výnimkou neboli ani umelecké predmety či ovocie. V súčasnosti, keď v prístavoch plošne platia prísne kontroly, musia používať oveľa rafinovanejšie spôsoby.

Pervitín zaistili použitím mobilného skenovacieho zariadenia a žeriavu na manipuláciou s nadrozmerným nákladom, no tvrdú prácu mali aj hasiči, ktorí rozpílili jednotlivé segmenty ťažkej konštrukcie. Keď potom vyťahovali jednotlivé balenia, nestačili sa diviť. „Prvotný rozbor poukázal na metamfetamín (pervitín). Hodnota látky dosahuje 300 miliónov eur, respektíve v prípade jednorazových užívateľských dávok až hodnotu 2 miliardy eur,“ odhalila finančná správa. K odhaleniu megakontrabandu výrazne pomohol aj služobný pes Hutch špeciálne vycvičený na vyhľadávanie drog.