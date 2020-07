Camilla ešte nestretla muža, ktorý by sa princovi Charlesovi rovnal: Pobaví vás, k akému zvieraťu ho prirovnala

Vojvodkyňa z Cornwallu Camila Parker-Bowles vyhlásila, že jej manžel princ Charles je najvitálnejším 71-ročným mužom, akého pozná.

Podľa svojich slov nikdy nevidela muža v jeho veku, ktorý by mal lepšiu kondíciu. A manželka budúceho britského kráľa ho dokonca prirovnala ku kamzíkovi. Pretože tak rýchlo behá. ,,Má zrejme najlepšiu kondíciu u muža jeho veku, ktorého poznám. On proste ide a ide a ide. Je ako kamzík, všetkých necháva ďaleko za sebou," zverila Camilla v rozhovore pre Radio 5.



Tá bola tiež do tohtoročnej jari odporkyňou internetu a snažila sa mu vyhýbať. Ale v čase pandémie jej pomohol byť v kontakte s rodinou. ,,Hanbím sa, že to hovorím, ale naozaj som nenávidela internet. Nechápala som ho a stále si hovorila, na čo vlastne je? Od pandémie a karantény mi príde úchvatný, pretože som mohla vďaka nemu komunikovať s rodinou, svojimi deťmi a priateľmi. Ale tiež pomohol vzdelávať deti... Inak tie deti, ktoré nemohli ísť do školy, čo by si bez neho počali?" dodala vojvodkyňa z Cornwallu.