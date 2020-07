Koronavírus na Slovensku: Testy odhalili znepokojujúci počet bezpríznakových pacientov s COVID-19

Najčastejším dôvodom vyšetrenia na ochorenie COVID-19 je návrat zo zahraničia a aktívne vyšetrovanie kontaktov s pozitívnymi prípadmi.

V menšej miere je to vyhľadanie zdravotnej pomoci či iné dôvody. TASR o tom informovala Mária Avdičová z oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Banská Bystrica.

Na Slovensku bolo v 27. týždni vyšetrených celkovo 8491 ľudí. "Za toto obdobie bolo zistených 72 pozitívnych osôb (0,85 percenta), avšak ďalších osem osôb bolo diagnostikovaných v Čechách v rámci vyšetrovania baníkov v ČR," poznamenala Avdičová.

Najviac prípadov, 19, bolo zaznamenaných v Žilinskom kraji. Konkrétne išlo o okresy Čadca (14), Tvrdošín (1), Liptovský Mikuláš (1) a Žilina (3). Nasledoval Bratislavský kraj so 17 prípadmi - okresy Malacky (1), Senec (2) a Bratislava (14). Tretí v počte prípadov skončil Trenčiansky kraj s 15 prípadmi v okrese Prievidza.

V Banskobystrickom kraji bolo zaevidovaných 13 prípadov, a to osem v okrese Revúca a päť v okrese Rimavská Sobota. Prešovský kraj mal 11 prípadov, konkrétne v okresoch Humenné a Levoče zhodne po päť a jeden v okrese Prešov. Zhodne po dva prípady mal Nitriansky kraj (okres Nitra) a Trnavský kraj (jeden v okrese Senica a jeden v okrese Trnava). V Košickom kraji zaznamenali jeden prípad (okres Michalovce).

Z celkového počtu prípadov bolo 35 importovaných zo zahraničia. Najviac z Českej republiky (16) zhodne po štyri z Ukrajiny a Veľkej Británie, po tri z Maďarska a Srbska, dve zo Švajčiarska a po jednom prípade z Francúzska, Macedónska a Holandska.

Pokiaľ ide o klinickú formu ochorenia o pozitívne testovaných, tak v 52 prípadoch bolo ochorenie bezpríznakové. V prípade mužov bolo ochorenie najčastejšie evidované vo vekovej skupine od 25 do 34 rokov, v tesnom odstupe bolo veková skupina od 35 do 44 rokov. V prípade žien to bolo najmä vo vekovej skupine od 25 do 34 rokov a vo vekovej skupine od 45 do 54 rokov.

"Vo všetkých evidovaných prípadoch bolo vykonané epidemiologické vyšetrovanie, zisťovaný okruh kontaktov, nariadenie izolácie osobám v kontakte a naplánovanie ich laboratórneho vyšetrenia. Podľa predbežných údajov bolo v rámci plnenia opatrení spracovaných 660 kontaktov," poznamenala Avdičová.