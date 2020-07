Bratislava Capitals je kvalitou na prasknutie: K zvučnému trénerovi pribudol známy asistent

Klub Bratislava Capitals vstupuje do ligy s rakúskym riadením počnúc sezónou 2020/2021. Lipiansky už pomáhal Čadovi na striedačke v ročníku 2013/2014 v Slovane Bratislave počas pôsobenia v KHL.

Asistentom českého trénera Rostislava Čadu v tíme slovenského účastníka nadnárodnej Bet-at-Home ligy bude Ján Lipiansky.

"Jano je Bratislavčan a človek, ktorý žije celý život hokejom. Verím, že spolu s pánom Čadom vytvorí silný tandem a dokážu spolu pripraviť a motivovať našich hráčov k tým najlepším výsledkom," povedal viceprezident a generálny riaditeľ klubu Dušan Pašek ml. podľa tlačovej správy klubu iClinic Bratislava Capitals.

Aktuálne 45-ročný Lipiansky ako hráč pôsobil na Slovensku aj v Česku, Fínsku, Nemecku, Švajčiarsku aj Švédsku, časť sezóny 1994/1995 absolvoval v zámorí v AHL. Na svojom konte má tri slovenské tituly so Slovanom Bratislava a jeden český so Vsetínom. Zatiaľ naposledy pôsobil ako tréner reprezentácie hokejistov SR do 17 rokov. "Túto ponuku som prijal s radosťou, pretože byť asistentom pána trénera Čadu v kvalitnej zahraničnej súťaži je pre mňa veľkou výzvou. Verím, že našimi dobrými výkonmi zaujmeme všetkých Bratislavčanov, ktorí majú radi hokej,“ povedal Lipiansky.