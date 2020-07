Na Floride vyvoláva strach vzácny parazit vo vode: Človeku požiera mozog, smrť príde do týždňa!

Na Floride potvrdili prípad vzácnej améby, ktorá napáda mozog.

Tamojšie ministerstvo zdravotníctva informovalo, že amébu Naegleria fowleri potvrdili u jednej osoby v okrese Hillsborough. Vzhľadom na to, že daný jednobunkovec môže spôsobiť infekciu mozgu, ktorá má obyčajne fatálne následky, vydal rezort začiatkom júla pre spomínaný okres výstrahu. Naegleria fowleri sa obyčajne nachádza v teplej sladkej vode a do tela sa dostane cez nos. Neprenáša sa z človeka na človeka.



Zdravotnícki predstavitelia vyzvali obyvateľov okresu Hillsborough, aby sa vyhli nosnému kontaktu s vodou z kohútikov a iných zdrojov, vrátane otvorenej vody, ako sú jazerá, rieky, rybníky a kanále, kde je pravdepodobnosť nákazy od júla do septembra vyššia.

U osôb nakazených spomínanou mozog požierajúcou amébou sa prejavujú príznaky ako horúčka, nevoľnosť a vracanie, ale aj stuhnutý krk a bolesti hlavy.Floridské ministerstvo zdravotníctva vyzvalo ľudí, u ktorých sa objavia spomínané príznaky, aby okamžite vyhľadali lekára.Prípady infekcií sa zvyčajne vyskytujú v južných štátoch USA a sú zriedkavé. Podľa dát Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) v rokoch 2009 až 2018 zaznamenali v celých Spojených štátoch len 34 prípadov. Na samotnej Floride zaznamenali od roku 1962 iba 37 prípadov.