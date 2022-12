Novým vianočným hitom je Laponsko

Rastúci počet vianočných turistov prilieta do Laponska na pravidelných linkách.

Cestovateľským hitom vianočného obdobia sa stalo Laponsko. Už 25. novembra na letiskách Ivalo a Kittilä pristanú prvé charterové lety z Európy. V súčasnosti však čoraz viac turistov prilieta do Laponska pravidelnými linkami.

„Nádherná príroda Laponska, Santa Claus a veľkolepá polárna žiara lákajú čoraz viac turistov. Vidno to na ochote leteckých spoločností spustiť pravidelné lety do Laponska. Pre ľudí žijúcich v Laponsku pravidelné lety znamenajú priame a rýchle spojenie do európskych destinácií,“ hovorí Jonna Pietilä, viceprezidentka letísk Finavia v Laponsku.

Podľa predbežných údajov má tento rok vzrásť počet medzinárodných vianočných letov oproti minulému roku približne o 10 %. „Vlani najviac turistov prišlo z Veľkej Británie. Turisti prileteli aj z iných európskych krajín, napríklad z Holandska, Nemecka či Talianska. Tento rok budú vianočné lety až z ďalekého Turecka,“ hovorí Pietilä. Laponské letiská investovali do funkčnosti a komfortu viac ako 100 miliónov eur.

Medzi novinky na nadchádzajúcu vianočnú sezónu patrí kaviareň na letisku Ivalo, tretí nástupný most pre cestujúcich na letisku Rovaniemi a vylepšené zázemie pre cestujúcich prichádzajúcich na letisko Kittilä.

Laponsko je oblasť tradične obývaná Laponcami (Saammi). Leží v severnej Európe a zahŕňa severnú časť Škandinávie (Nórsko, Švédsko a Fínsko) a polostrova Kola v Rusku.