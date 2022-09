USA sa súkromnými kanálmi spájajú s Ruskom už mesiace: Prezradili aj zámer

Spojené štáty už niekoľko mesiacov varujú súkromnými komunikačnými kanálmi ruských predstaviteľov pred vážnymi dôsledkami prípadného použitia ruských jadrových zbraní.

Napísal to denník The Washington Post (WP), podľa ktorého tieto odkazy zdôrazňujú to, čo prezident Joe Biden a jeho poradcovia hovoria verejne. Ruský prezident Vladimír Putin tento týždeň naznačil, že Rusko je pripravené anektovať územie na východe a juhu Ukrajiny a začleniť ich do Ruska. Vyhlásil, že nežartuje, keď hovorí, že na obranu celistvosti ruského územia použije všetky prostriedky, ktoré má Rusko k dispozícii, čo sa považuje za skrytú hrozbu použitia jadrovej zbrane.

Podľa zdrojov WP Bidenova administratíva zámerne ponecháva varovanie pred dôsledkami jadrového útoku vágne, takže v Kremli panujú obavy, ako by mohol Washington reagovať. Ide o taktiku "strategickej nejednoznačnosti" známu v oblasti odrádzania pred jadrovým útokom.

Do súkromnej varovnej komunikácie s Ruskom bolo zapojené ministerstvo zahraničia, ale zdroje, kto ich posielal ani aký mali rozsah, WP neuviedol. Či USA poslali také odkazy aj po Putinovom stredajšom prejave so skrytou hrozbou, nie je jasné. Podľa amerických zdrojov ale boli tieto odkazy vysielané v minulých mesiacoch pravidelne.

Podpredseda ruskej bezpečnostnej rady Dmitrij Medvedev vo štvrtok uviedol, že východná Ukrajina bude po "referendách prijatá do Ruska a budú tam posilnené bezpečnostné opatrenia". Na obranu tohto anektovaného územia môže podľa bývalého prezidenta Medvedeva Rusko využiť nielen novo mobilizovaných vojakov, ale aj "akékoľvek zbrane vrátane strategických jadrových a tých využívajúcich nové princípy," čo je odkaz na hypersonické zbrane. "Rusko si zvolilo smer a nie je cesty späť," uviedol Medvedev.