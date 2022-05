Mrazivé slová nášho premiéra: Keď padne Ukrajina, Slovensko bude ďalšie na rade

Ak Rusko porazí Ukrajinu, Slovensko bude ďalšie na rade, varoval počas Svetového ekonomického fóra vo švajčiarskom Davose slovenský premiér Eduard Heger.

Ukrajina musí vyhrať, povedal podľa spravodajskej televízie CNN predseda slovenskej vlády ďalším lídrom z Európskej únie (EÚ) a z oblasti obchodu.

Heger počas svojho vystúpenia skritizoval členské štáty EÚ za to, že sú príliš závislé od ruských energií a vyzval lídrov, aby „prestali robiť kompromisy“ vo svojich zásadách. „V podstate sme na príliš dlho vymenili naše zásady za lacný plyn a ropu. Kompromisy s Putinom spôsobili vojnu na Ukrajine. Agresívnu vojnu, ľudia zomierajú,“ povedal slovenský premiér s tým, že Ukrajinci „prelievajú vlastnú krv za naše hodnoty, aby sme my nemuseli“.

Premiér zároveň vyzval Európsku úniu, aby pracovala s Ukrajinou a krajinami na západnom Balkáne na „štandardizovaných pravidlách, aby mohli vstúpiť do EÚ“. Ukrajina aj balkánske štáty sa chcú pripojiť k eurobloku, no to trvá niekoľko rokov, keďže krajiny musia splniť prísne kritériá, predtým, než sa začnú príslušné rokovania. Niektorí súčasní lídri v EÚ však odmietli návrhy, že by sa v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu mohol zrýchliť proces udelenia členstva.