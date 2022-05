Členovia Kalush Orchestra sa vrátili na Ukrajinu, trofej z Eurovízie predajú

Ukrajinská hudobná skupina Kalush Orchestra, ktorá v sobotu zvíťazila vo finále Pesničkovej súťaže Eurovízie 2022, sa v pondelok vrátila do vlasti.

Na hraniciach s Poľskom ju privítali príslušníci ukrajinskej pohraničnej stráže a ďalší Ukrajinci. Informuje o tom agentúra Reuters. Frontman skupiny Oleh Psiuk dostal od pohraničnej stráže kyticu zo žltých a modrých kvetov, a teda farieb ukrajinskej vlajky. Na hranice ho prišla privítať aj jeho priateľka.

Skupina zhromaždeným predviedla aj improvizovanú verziu skladby Stefania, s ktorou na súťaži Eurovízie v Turíne zvíťazila, čím dodala morálnu podporu svojim bojujúcim krajanom. Z víťazstva skupiny sa tešili aj ukrajinskí vojaci pozerajúci súťaž v televízii, píše Reuters. Psiuk na konci živého vystúpenia žiadal o pomoc pre obliehané ukrajinské mesto Mariupol a tamojšie oceliarne Azovstaľ, v ktorom sa skrývajú poslední z ukrajinských vojakov brániacich toto mesto pred ruskou agresiou. "Eurovízia je veľmi dôležitá, obzvlášť v tomto roku. Životy tak mnohých ľudí sú však oveľa dôležitejšie," povedal v pondelok Psiuk na stretnutí s pohraničníkmi.

Reuters uvádza, že Kalush Orchestra plánuje víťaznú trofej z finále Eurovízie, ktorou je ikonická sklenená soška v tvare mikrofónu, predať a získanými peniazmi podporiť obranu Ukrajiny proti ruskej agresii. Psiuk dúfa, že za trofej dostane státisíce dolárov. "Sú ľudia, ktorí sú jednoducho pripravení dávať takéto dary. Toto ich má jednoducho trochu motivovať - môžu vlastniť túto trofej. Pre niekoho môže byť cool mať doma sošku od víťaza ceny Eurovízie 2022," povedal.

Skupine sa bezprostredne po víťazstve poďakoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a nadšenie vyjadrovali aj občania mesta Kaluš, po ktorom je táto formácia pomenovaná, keďže ide o Psiukovo rodné mesto. "Milujem mojich Kalush. S manželkou sme pozerali do jednej v noci, a tešili sme sa z víťazstva. Skákal som (od radosti). Bol som v siedmom nebi... Chcem však tiež, aby sme čo najrýchlejšie skončili vojnu, to by bolo ešte väčšie víťazstvo," povedal 74-ročný obyvateľ tohto mesta, ktoré je od poľsko-ukrajinských hraníc vzdialené zhruba tri hodiny cesty autom.