ONLINE vojna na Ukrajine: Rusi zobrali život ďalšiemu civilistovi: Zelenskyj na rovinu o dĺžke trvania vojny

Vojna na Ukrajine pokračuje. Rusi 13. mája zabili ďalšieho civilistu v Donbase a ruské ostreľovanie zranilo ďalších 12 ľudí. Ukrajinský prezident vyhlásil, že aj keď Ukrajinci robia všetko pre to, aby vyhnali zo svojho územia ruských okupantov, nikto dnes nevie predpovedať ako dlho bude vojna trvať. Všetko podstatné s vami sledujeme aj v sobotu v ONLINE prenose.

08:13 Od začiatku ruského útoku proti Ukrajine na konci februára sa v Nemecku registrovalo vyše 700-tisíc ľudí utekajúcich pred vojnou v tejto krajine. Uviedol to v sobotu denník Welt am Sonntag. V drvivej väčšine prípadov išlo o ženy či deti. Podľa posledných údajov OSN pred vojnou z Ukrajiny ušlo na šesť miliónov ľudí, časť z nich sa ale začína do krajiny vracať.

07:42 Ukrajinskí vojaci v zničenom obliehanom prístavnom meste Mariupol budú vzdorovať ruským jednotkám napriek nedostatku munície, jedla, vody a liekov "tak dlho, ako budú môcť", uviedol v piatok zástupca veliteľa pluku Azov Sviatoslav Palamar. TASR správu prevzala z agentúry AP. "Pokračujeme v kladení odporu a dodržiavame rozkaz našich vysokopostavených politických lídrov udržiavať obranu. Udržiavame obranu a pokračujeme v boji napriek všetkému," uviedol Palamar

07:16 Život jedného civilistu si vyžiadalo ruské ostreľovanie v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny, kým 12 ďalších ľudí utrpelo zranenia, uviedol v piatok tamojší gubernátor Pavlo Kyrylenko. TASR správu prevzala od agentúry AP.

07:05 Ukrajinka Antonina Samojlovová vo štvrtok vystúpila na vrchol najvyššej hory sveta Mount Everest v Himalájach. Táto expedícia mala podľa jej slov potvrdiť "neporaziteľnosť ukrajinského ducha". TASR správu prevzala v piatok z agentúry DPA.

07:00 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že aj keď Ukrajinci robia všetko pre to, aby vyhnali zo svojho územia ruských okupantov, "nikto dnes nevie predpovedať ako dlho bude vojna trvať". "To bude, bohužiaľ, záležať nielen na našich ľuďoch, ktorí už teraz do toho dávajú svoju maximum," uviedol Zelenskyj vo svojom video príhovore k národu. "Bude to záležať na našich partneroch, na európskych krajinách a na celom slobodnom svete." Informovala o tom v sobotu agentúra AP.

