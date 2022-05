Čo by sa stalo, keby Putin náhle zomrel? Expertka odhaľuje všetky detaily

Expert Vladimíra Putina odhaľuje, čo by sa stalo v Rusku, keby tyran náhle zomrel. Je nepravdepodobné, že by Vladimir Putin odstúpil, pretože svoju úlohu upevnil až do roku 2036.

Fámy o zdravotnom stave Vladimíra Putina sa v predchádzajúcich týždňoch poriadne rozšírili. Stalo sa tak po nedávnych správach o tom, že podstúpi liečbu rakoviny. Putin (69) je pri moci už dve desaťročia a minulý rok podpísal zákon, ktorý mu umožňuje uchádzať sa o ďalšie dve šesťročné funkčné obdobia v rokoch 2024 a 2030.

Šéf Kremľa zmenil zákony krajiny, aby mohol byť pri moci najmenej do roku 2036 a je nepravdepodobné, že odstúpi. Jeho vedenie krajiny zažilo tvrdé zásahy proti vodcom opozície, slobodnej tlači a pokusy o opätovné presadenie sovietskej sféry vplyvu. Doktorka Sarah Whitmore, expertka na ruskú domácu politiku z Oxford Brookes University, pre Daily Mirror povedala, čo by sa stalo, keby Putin náhle zomrel v úrade.

Spočiatku by sa moci automaticky ujal predseda vlády Michail Mišustin. Na vymenovanie nástupcu je však potrebné zorganizovať voľby do troch mesiacov. Kto by to bol, nie je jasné, keďže Putin verejne nemenoval nástupcu, ale bol by to niekto, kto by sa naďalej snažil o prežitie režimu.

Jedným z potenciálnych mien, o ktorých sa špekuluje, je Putinov lojálny minister obrany Sergej Šojgu. V posledných rokoch bol významnou osobnosťou, najmä po invázii na Ukrajinu. Dr Whitmorová sa vyjadrila, že ak by Putin náhle zomrel na chorobu, bolo by to ľuďom treba povedať a musí sa zorganizovať určitý druh nástupníctva. Ako sme už spomenuli spočiatku by sa moci ujal predseda vlády a nasledovali by voľby.

Taktiež Dr Whitmorová spomenula pravdepodobnosť, že si režim okolo Putina vyberie vhodného dôveryhodného nástupcu, ktorý by vyhovoval ich záujmom. Niekto, koho poznáme, ako je Shoigu, bol prezentovaný ako potenciálny nástupca a považovaný za populárnu a prijateľnú tvár. Alebo to môže byť niekto, koho nepoznáme, ako napríklad Putin. V tom čase to bol nikto.