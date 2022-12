Dizajnérka odmieta robiť svadobné stránky homosexuálnym párom: Odvolala sa na vieru a súd vyhrala

Grafická dizajnérka Lorie Smithová, ktorá s odvolaním sa na svoju kresťanskú vieru odmieta navrhovať svadobné webové stránky pre homosexuálne páry, získala dnes na svoju stranu väčšinu sudcov pomerne konzervatívneho deväťčlenného Najvyššieho súdu USA, informuje agentúra AP.

Sudcovia zvážili antidiskriminačný zákon štátu Colorado a slobodu náboženského prejavu. Podporovatelia návrhárky uviedli, že rozhodnutie v jej neprospech by vytvorilo precedens, ktorý by mohol nútiť umelcov pracovať proti ich presvedčeniu a viere. Na druhej strane jej odporcovia tvrdili, že ak by na súde zvíťazila, ostatné podniky by mohli začať diskriminovať svojich klientov, a to aj na základe farby pleti.

"Pani Smithová verí, že zväzky osôb opačného pohlavia ctia Písmo a zväzky osôb rovnakého pohlavia sú proti nemu," povedala právnička Kristen Waggonerová. Smithová tvrdí, že zákony Colorada ju nútia vyjadrovať sa spôsobom, ktorý nie je v súlade s jej vierou.

Waggonerovi oponovala sudkyňa Sonia Sotomayorová: "A čo ľudia, ktorí neveria v medzirasové zväzky? Alebo tí, ktorí si myslia, že ľudia so zdravotným postihnutím by sa nemali sobášiť? Kde je hranica?" Sotomayorová sa spýtala.

Plénum Najvyššieho súdu tvoria väčšinou v pomere šesť ku trom sudcovia konzervatívneho presvedčenia, z ktorých troch vymenoval do funkcie bývalý republikánsky prezident Donald Trump.

Sudca Neil Gorsuch, jeden z Trumpových nominantov, dnes Smithovú opísal ako "podnikateľku, ktorá bude predávať svoje návrhy webových stránok komukoľvek, ale nie také, ktoré vyžadujú, aby vyjadrila názor na manželstvo, ktorý ju uráža".

Agentúra AP uvádza, že prípad, ktorý sa dnes prejednáva, je posledným zo série prípadov, v ktorých sa sudcovia Najvyššieho súdu postavili na stranu veriaceho žalobcu.