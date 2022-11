Havajská Mauna Loa opäť ukazuje svoju silu: Najväčšia aktívna sopka ožila po 40 rokoch!

Jeden by si myslel, že sa už ani nepreberie! Havajská sopka Mauna Loa sa však začiatkom týždňa opäť všetkým pripomenula, a to prvýkrát po takmer štyridsiatich rokoch od svojej poslednej erupcie.

Zo spánku ju vytrhla séria zemetrasení! Upozornil na to Ken Hon, vedúci pracovník Havajského sopečného observatória. Činnosť prebudenej sopky pozorne sleduje aj americká geologická služba (USGS). Podľa nej sa láva pohybuje iba po vrchole vulkánu a neohrozuje miestnych obyvateľov žijúcich v smere k úpätiu sopky. Zároveň však dvíha varovný prst, že hoci je erupcia ešte na začiatku, postup lávových prúdov sa môže kedykoľvek rapídne zmeniť.

USGS tak žiada ľudí žijúcich v priľahlých mestách Hilo a Kailua-Kona, aby boli obozretní. Erupcia Mauna Loa je však pre väčšinu obyvateľov Veľkého ostrova, kde sa počet obyvateľov od jej poslednej erupcie v marci 1984 zdvojnásobil na približne 200-tisíc, novým a nevídaným zážitkom. „V tejto chvíli je to iba zábava, ale obávame sa, že by sa láva mohla dostať až do osídlených oblastí,“ povedal jeden z miestnych.

Mauna Loa