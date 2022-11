V New Yorku dražia výnimočný rukopis Charlesa Darwina: Padne rekord? Ide o celý majland

Autor evolučnej teórie Charles Darwin si svoje dokumenty nearchivoval, a tak sa ich zachovalo len málo. O to vyššia je ich hodnota dnes. A za kompletný podpis môže padnúť aj rekord!

V New Yorku dražia rukopis, ktorý Darwin poslal v roku 1865 na uverejnenie do vtedajšieho celebritného magazínu Autographic Mirror. Dokument je veľmi vzácny tým, že ho podpísal celým menom Charles Darwin. Väčšina jeho zachovaných listov nesie podpis C Darwin alebo Ch Darwin. Dokument s jeho vlastnoručne napísaným celým menom sa tak môže vydražiť za viac ako milión eur a stanoviť tak rekord za rukopis tohto svetoznámeho vedca.

Autor v liste cituje z tretieho vydania svojej knihy O pôvode druhov.. Podľa neho sa však na začiatku úplne rovnako vyjadrovali aj o Newtonovi a gravitácii a dnes už nikto o existencii gravitácie nepochybuje.