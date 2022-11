Mňaučací rekord! Strakatá mačička menom Flossie z Británie sa len krátko pred dovŕšením svojich 27. narodenín stala najstaršou žijúcou mačkou na svete.

Podarilo sa jej to vo veku 26 rokov a 329 dní, čo je 120 rokov ľudských. Oficiálne to už potvrdzuje aj jej nedávny zápis do Guinnessovej knihy rekordov. Hoci je to už vážená seniorka, ktorú trápia hluchota a slabý zrak, stále sa správa ako hravé mačiatko. Jej v poradí už tretia majiteľka Vicki Green teraz poctivo dbá o to, aby sa Flossie dostávalo okrem zábavy i veľa lásky a jedla.