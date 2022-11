Zážitok ako z hororu: Muža takmer pripravil o život obľúbený makový nápoj!

Hudobník z Melbourne v Austrálii opísal momenty hrôzy, keď si myslel, že zomrie po zjedení toxickej dávky maku!

Andy Jordan si už dva roky robí horúci nápoj z maku zakaždým, keď má žalúdočné problémy. Nikdy predtým mu tento zázračný nápoj nespôsoboval žiadne ťažkosti. To sa však nedávno zmenilo! "Pil som ako obyčajne ráno svoj makový nápoj a asi po piatich minútach sa mi začalo zahmlievať pred očami," popísal prvotné momenty hrôzy Austrálčan. Keď už začal mať aj svalové kŕče ihneď vedel, že niečo skutočne nie je v poriadku.

"Mal som bolestivé kŕče, každý sval sa mi krútil, mal som pocit ako keby boli moje obličky stlačené okolo srdca, bolo to šialené," opísal Andy hrozivé momenty. Jeho spolubývajúci so strachom v očiach sledoval Andyho zhoršujúci sa stav až sa nakoniec rozhodol odviezť ho do nemocnice. Týmto činom mu nakoniec zachránil život.

Andy prežíval nepredstaviteľné bolesti, ktoré prirovnával k mučeniu. Po príchode do nemocnice sa ho hneď ujal toxikológ. Jeho príznaky okamžite rozoznal a Austrálčanovi ihneď podal injekciu, ktorá mu mala uvoľniť svalstvo. Andy sa nakoniec prestal zmietať v svalových kŕčoch a toxikológ zakročil doslova v hodine dvanástej!

Semená maku, ktoré spôsobili otravu, sťahujú z obchodov po celej Austrálii. Obsahovali totiž vysoké množstvo alkaloidu tebaínu často používaného na výrobu morfínu a kodeínu. Pre ľudskú spotrebu však sú nesmierne nebezpečné. Príznaky otravy makom zahŕňajú záchvaty, silné bolesti svalov a silné svalové kŕče, stuhnutosť alebo abnormálne pohyby a akútne poškodenie obličiek.