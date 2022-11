Záchranárka ošetrovala umierajúce dievča: Keď zistila, koho ratovala, úplne sa zosypala

Prežíva najťažšie chvíle v živote! Kanadská záchranárka, ktorá sa po autonehode márne snažila pomôcť mladej obeti, až po príchode domov zistila, že to bola jej vlastná dcéra...

Dve mladé dievčatá boli vonku so psom. Keď sa autom vracali domov, dostali šmyk a zrazili sa s kamiónom v protismere. Vodička dokázala z auta vyjsť, spolujazdkyňa ostala zakliesnená. Na miesto dorazila ako prvá záchranárka Jayme Erickson a pol hodiny sa snažila dievčinu dostať von. Ostala s ňou až do príletu helikoptéry, ktorá ju odviezla do nemocnice v Calgary.

Jayme Erickson vedela, že zranenia dievčaťa sú pravdepodobne smrteľné. Po príchode domov sa so smútkom zverila manželovi, že nejaká rodina zrejme príde o dieťa. Až neskôr jej policajti prišli povedať, že obeťou nehody sa stala jej dcéra Montana († 17). „Vážne zranená pacientka, ktorú som ošetrovala, bola moja vlastná krv. Moje jediné dieťa. Moja dcéra Montana. Som otrasená, som na dne,“ povedala Jayme.