Sexuálneho boha viete odhaliť skôr, ako skončíte v posteli! Všímajte si tieto znaky

Zdravý a dobrý sexuálny život k vzťahu jednoducho patrí. Ak patríte k ženám, ktoré sú radšej opatrné, rady sexuálnej expertky vám môžu veľmi pomôcť. Takto spoznáte, že je chlap v posteli profík.

Expertka na sex Annabelle Knightová tvrdí, že zistiť, či je chlap sexuálny boh, nemusí byť také zložité a nepotrebujete na to ani krištáľovú guľu. Píše o tom The Sun. Stačí si vraj všímať povahu počas prvých stretnutí a podľa jej slov môžete veľmi rýchlo odhaliť, či je váš nápadník sexuálny boh alebo naopak babrák. Annabelle sa rozhodla zdieľať svoje najlepšie tipy.

1. Rozprávkar

Ak je niekto konverzačný čarodejník, je pravdepodobné, že bude kúzelný aj v posteli, pretože umenie konverzácie závisí od starostlivosti a porozumenia. Ak niekomu záleží na tom, čo ste počas dňa robili a chce vám lepšie porozumieť, je pravdepodobné, že bude chcieť pochopiť, čo na vás funguje aj v posteli.

2. Udržiavač očného kontaktu

Štúdie ukazujú, že očný kontakt môže pomôcť stimulovať túžbu a vzrušenie, takže ak chodíte s niekým, kto sa nebojí očného kontaktu, máte víťaza. Dobrý očný kontakt môže pomôcť produkovať hormóny, ako je oxytocín, vďaka ktorému sa cítime skvele. To všetko prispieva k pozitívnemu sexuálnemu zážitku a ukazuje, že váš nový nápadník sa nebojí emocionálnej intimity. Nehovorí sa to náhodou - oči sú oknom do duše.