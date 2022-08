Ďalšie rušenie letov: Spoločnosť Ryanair sa borí s problémami, zamestnanci štrajkujú

Palubný personál írskej nízkonákladovej leteckej spoločnosti Ryanair v Španielsku obnovil v pondelok štrajk za zlepšenie platových a pracovných podmienok. V dôsledku tohto musela táto spoločnosť zrušiť v priebehu pondelka desať letov, pričom ďalších 111 letov malo meškanie.

TASR správu prevzala od agentúry AFP. Štrajk najviac zasiahol letisko v Barcelone ktoré je zároveň druhým najvyťaženejším letiskom v Španielsku. Ryanair tam musel zrušiť až osem plánovaných letov.

Španielsky odborový zväz Unión Sindical Obrera (USO) sa však sťažoval, že štrajk nemal na fungovanie spoločnosti väčší vplyv. Vládu obvinil z toho, že leteckej spoločnosti prikázala prevádzkovať približne 80 percent letov a prinútila väčšinu zamestnancov prísť do práce. "Domnievame sa, že je to zneužívanie a porušuje to naše právo na štrajk," uviedol hovorca USO Pau Ibarzabal.

Palubný personál Ryanairu v Španielsku začal so sériou štrajkov 24. júna – v deň, kedy v mnohých európskych krajinách začínajú letné prázdniny.

Odborové zväzy najskôr uviedli, že štrajky budú trvať šesť dní, no potom sa ich rozhodli predĺžiť do 28. júla. Neskôr ohlásili ďalšie štrajky od 8. augusta až do 7. januára 2023, keďže Ryanair sa podľa nich "odmietol zapojiť do akéhokoľvek dialógu".