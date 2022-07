Zemetrasenie v českej politike: Opozícia volá po rekonštrukcii vlády, čo na to Zeman?

Časť českých opozičných politikov vyzýva z dôvodu korupčnej kauzy týkajúcej sa vládneho hnutia STAN na rekonštrukciu vládneho kabinetu.

Prezident ČR Miloš Zeman to však neodporúča. V nedeľu tiež vystavil "vysvedčenie" niektorým ministrom; "jednotku" od neho majú šéfovia rezortov obrany a spravodlivosti - Jana Černochová a Pavel Blažek, informujú webové Novinky.

Zeman je naopak výrazne kritický k ministrovi zahraničných vecí Janovi Lipavskému.

"Keby hnutie STAN s 33 poslancami odstúpilo, tak sa vláda stane menšinovou. To by viedlo k politickej nestabilite. Neodporučil som mu (premiérovi Petrovi Fialovi) žiadnu rekonštrukciu vlády. S hlasovaním o nedôvere by som počkal po predsedníctve (ČR v Rade EÚ)," povedal v nedeľu Zeman.

Reagoval tak na výzvy niektorých opozičných politikov smerom k Fialovi, aby vzhľadom na škandály okolo vládneho hnutia STAN prestaval vládu. Pre tieto problémy nechcel Zeman pridávať Fialovi starosti a počas uplynulého týždňa "so škrípaním zubov" menoval do funkcie ministra školstva Vladimíra Balaša.