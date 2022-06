Očaruje davy, romantické ponuky má od mužov dvakrát mladších: To naozaj má toľko rokov?!

Andrea Sunshineová (53) na sociálnej sieti Instagram pravidelne zdieľa fotografie a videá zo svojho aktívneho života dokazujúc, že vek je iba číslo. Sleduje ju tam takmer 130-tisíc používateľov.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Andrea len nedávno zverejnila fotografiu ako sa opaľuje so špeciálnou elektrickou páskou. Podľa portálu Daily Star, ktorý o tejto fit žene v strednom veku informuje, ide o špeciálnu brazílsku techniku opaľovania. Páska má fungovať tak, že vytvára dokonalo opálené stopy na tele. To má pozitívne vplývať na svaly. Pásik má byť v podstate iba lepiaca či izolačná páska.

Túto techniku využívajú ľudia, ktorí sa chcú rýchlo opáliť. K fotografii na sociálnej sieti Andrea provokatívne napísala: „Tak čo, chlapci, trošku bacuľatá ako teraz, alebo vyrysovaná ako zvyčajne? Je ťažké zostať úplne fit, keď ste na dovolenke.“

Andrea sa na sociálnej sieti teší veľkej obľube. Jej príspevky pravidelne komentujú stovky používateľov, ktorí obdivujú predovšetkým jej vytvarované telo a zdravý životný štýl. Okrem lajkov na sociálnej sieti sa však môže pýšiť aj veľkým záujmom zo strany mužov, predovšetkým mladších. Podľa portálu Daily Star dostala už vyše 500 správ v súvislosti s ponukou na rande od mužov, ktorí majú sotva polovicu rokov čo ona. Andrea však na mladších nie je: „Nie sú môj typ.“

Tvrdí, že ženy, ktoré sú s niečím nespokojné za to môže samy. „Ak sa niektoré ženy sťažujú na to, že vyzerajú staro, môže si za to samy. Musia začať cvičiť – musia byť odhodlané cvičiť.“ Dodáva, že všetko je to len o ich prístupe. „Cvičenie zlepšuje kvalitu života. Po fyzickej aj psychickej stránke,“ hovorí Andrea s tým, že sama cvičí aspoň šesťkrát týždenne po tri hodiny.