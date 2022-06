Ako v zime! Krupobitie na juhu Moravy zničilo úrodu, klimatológ varuje: Hrozí niečo podobné aj u nás?

Počasie sa zbláznilo! Táto myšlienka sa iste prehnala hlavou nejedného obyvateľa z Olešnice na Morave. Vo štvrtok vo večerných hodinách sa ich mestom prehnala silná búrka, ktorá so sebou priniesla krúpy. Tie akoby juh Moravy vrátili späť v čase do zimy.

Silná búrka si vyžiadala zásah hasičov. V dôsledku veľkého množstva napadaných krúp boli totiž niektoré ulice neprejazdné. Podľa veliteľa juhomoravských hasičov Petra Příkaského krúpy miestami tvorili až štyridsať centimetrov hrubú vrstvu. Hoci boli malé, padali husto v intervale piatich minút.

Kým domy a autá zostali vo väčšine prípadov v poriadku, na záhradách a poliach s úrodou sa krupobitie priam vybúrilo. „Na začiatku to bol krátky intenzívny dážď s krúpami. Voda, ktorá napršala počas piatich, desiatich minút, tiekla ulicami ako rieka,“ uviedol pre iDNES.cz starosta Zdeněk Peša. „Musím povedať, že to vyzeralo veľmi dramaticky, podobne ako pred 20 rokmi. Začalo pršať, padali krúpy, zotmelo sa. Vtedy (pred 20 rokmi) to trvalo asi 40 minút, dnes to mohlo byť tak päť až sedem,“ prirovnal starosta štvrtkovú búrku k tej, ktorá pred dvadsiatimi rokmi stála životy dvoch ľudí.

Existuje riziko, že sa to môže zopakovať

Klimatológ Pavel Faško

Už v tejto letnej sezóne boli takéto situácie zaznamenané, ojedinele napríklad v Nemecku. Teraz to bol ten prípad, ktorý sa vyskytol na Morave. V súvislosti s tým, že leto je ešte len na začiatku, tak to riziko, že sa to môže niekde inde zase zopakovať, existuje napríklad aj u nás. Treba zdôrazniť, že ide len o lokálnu plochu a nie je to veľmi rozsiahle územie, no je to veľmi devastačné, keď sa to stane. Búrky sa vyvíjajú veľmi rýchlo. Konkrétne upozornenie, že daná lokalita bude zasiahnutá búrkou, sa dá urobiť len s krátkym časovým predstihom.