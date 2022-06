Pár žije v trojici s ďalšou ženou: Pikantná spoveď! Tieto riadky vás privedú do rozpakov

O svoju lásku sa delia! Jess a Stephen z Floridy sú párom už dlhých 13 rokov. No keďže sú polyamorní, vo vzťahu sú zároveň ešte s ďalšou osobou – konkrétne ženou.

Bisexuálka Jess, ktorá sa na druhú ženu nechce len pozerať, ale s ňou v rovnakom čase ako Stephen aj šantiť, priznala, že by jej nevadilo, keby jej partner ich priateľku oplodnil. Počas svojho vzťahu už mali niekoľko žien, preto sa zatiaľ nedohodli na jednej konkrétnej, ktorá by im dieťa mohla počať. Jess je totiž jedno, či Stephan oplodní ju alebo druhú ženu.

V exkluzívnom rozhovore pre Daily Star dvojica prezradila svoje plány. „Aj keď on a ja môžeme mať deti a ona a on môžu mať taktiež deti, chceme, aby boli všetci ako súrodenci s rovnakým priezviskom, aby sa necítili v škole rozdelení a podobne,“ vysvetlila Jess, ktorá s vedomím, že polyamorné rodiny sú v dnešnej dobe menej odsudzované, veľmi túži po malých ratolestiach.

Pár tridsiatnikov sa na sociálnej sieti TikTok delí so svojimi viac ako 700-tisíc fanúšikmi o detaily z ich polyamorného života. Nezobrazujú však len príjemné stránky takéhoto spolužitia, ale aj tie odvrátené. „Zo začiatku Jess ukazovala len tie dobré veci na našom vzťahu s inou ženou a ľudia jej na to odpovedali, že je to len fantázia, falošný život, takže sa rozhodla, že ukáže aj to zlé,“ uviedol Stephen.

Jess vo videách na sociálnej sieti vysvetlila, čo pre nich znamená polyamória a vyslovila presvedčenie, že tradičné manželstvo zlyháva. „Polyamória sa vyjadruje mnohými spôsobmi, je to otvorenosť milovať toho, koho chcete. Myslieť si, že len jedna osoba vás naplní šťastím – to je veľmi nepravdepodobné,“ vyznala sa zo svojich pocitov Jess. „Mám pocit, že je to veľká sloboda byť tým, kým ste, a nechať ľudí, aby vás akceptovali takého, aký ste,“ dodala s tým, že keďže je bisexuálka, druhá žena je rovnako priateľka jej ako Stephena. Všetci sú teda v jednom vzťahu rovnocenní a všetci sa k sebe radi túlia či zdieľajú spoločnú posteľ.