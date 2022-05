Najdrahšie auto v dejinách: Neuveríte, za koľko vydražili starý Mercedes

TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP. Aukcia, na ktorej bol tento mercedes vydražený, sa uskutočnila 5. mája v nemeckom Stuttgarte. Mohli sa na nej zúčastniť len pozvané osoby. Automobil Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé kúpil v aukcii súkromný zberateľ. Suma, za ktorú sa toto auto predalo, až trikrát prevýšila doterajší rekord z roku 2018, keď sa za 48 miliónov dolárov predalo Ferrari 250 GTO.

