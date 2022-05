Zdravotné problémy dievčaťa (20) lekári pripisovali častému žúrovaniu: Teraz bojuje o holý život

Problémy s pálením záhy si v nemocnici ihneď vysvetlili tým, že mladé dievča až príliš často vymetá večierky. Pravda bola však nakoniec niekde úplne inde.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Ako píše portál New York Post, študentka z Anglicka menom Georgia Ford začala cítiť viaceré ťažkosti, pričom spočiatku mala najväčší problém s pálením záhy. Lekár, ktorého s týmto problémom navštívila, to ihneď pripísal častému pitiu alkoholu, a preto dal mladému dievčaťu len obyčajné tabletky. Na odporúčanie doktora prestala piť, no príznaky aj naďalej pretrvávali a pridali sa ešte aj bolesti chrbta a najmä silný kašeľ, ktorý u nej spôsoboval aj vracanie.

Napriek veľkému množstvu alarmujúcich symptómov lekári stále neverili, že by dievča mohlo trpieť niečím vážnym. „Zakaždým, keď sme skúšali niečo nové a nefungovalo to, vrátila som sa a skúsili sme niečo iné,“ popísala Georgia svoju skúsenosť z nemocnice. „V podstate povedali, že je to všetko v mojej hlave a vôbec som nebola chorá. Povedala som: ‚Neverím, že mám toľko vážnych symptómov a všetko je v mojej hlave,‘“ zverila sa so svojím trápením študentka práva, ktorej kašeľ sa zhoršil natoľko, že mala problém prejsť dlhšie vzdialenosti, vyjsť po schodoch a dokonca začala vykašliavať krv.

Lekári neskôr počas kontroly našli na jej pľúcach zakalené škvrny, no stále jej tvrdili, že nejde o nič život ohrozujúce. Keďže sa jej stav každým dňom len zhoršoval a Georgia schudla viac ako 20 kilogramov, rozhodla sa vyhľadať iného súkromného praktického lekára. Ten jej nakoniec diagnostikoval PRCC – papilárny karcinóm obličkových buniek. Ide o špecifickú a takisto aj zriedkavú formu rakoviny, ktorá sa za ten čas, čo doktori určovali rôzne typy diagnóz, rozšírila po celom jej tele.

Iba 20-ročné dievča sa v ten deň preto rovno dozvedelo, že jej stav je už nevyliečiteľný. Aby však symptómy rakoviny aspoň trochu potlačila, začala imunoterapiu vrátane denných tabliet a intravenóznej liečby. Zakaždým, keď ide von, musí si so sebou brať aj prenosné kyslíkové nádrže a v noci používa pre uľahčenie dýchania kyslíkovú hadičku. Mladé dievča neprestajne myslí na to, či by jej prognóza mohla byť iná, keby lekári jej chorobu odhalili skôr. Napriek negatívnym myšlienkam chce však život žiť normálne a po lete pokračovať na škole v štúdiu práva.