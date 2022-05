Ruský Gazprom neobjednal prepravu cez Veľké Kapušany: Príprava na stopku plynu?

O čo mu ide? Ruský prezident Vladimir Putin (69) sa už niekoľko týždňov vyhráža Európe, že pre sankcie uvalené za útok na Ukrajinu vypne plyn.

Putin požaduje, aby nepriateľské štáty, medzi ktoré zaraďuje aj Slovensko, platili v rubľoch. Premiér Eduard Heger (46) prízvukuje, že nebudeme porušovať platné zmluvy a platby prebehnú v eurách.

Ruský štátny plynárenský gigant Gazprom na jún nezarezervoval tranzitnú kapacitu pre export plynu do Európy cez Slovensko prostredníctvom hraničného uzla Veľké Kapušany. Na budúci mesiac nezarezervoval ani prepravnú kapacitu plynovodom Jamal cez Poľsko.

Podľa agentúry Reuters to vyplýva z výsledkov energetických aukcií. Gazprom už minulý týždeň oznámil, že nebude prepravovať plyn potrubím Jamal, ktoré vedie cez Bielorusko a Poľsko do Nemecka. Zdôvodnil to ruskými sankciami na firmu EuRoPol GAZ, ktorá vlastní poľskú časť plynovodu Jamal.

Vypli Poľsko

Plynovod Jamal obvykle prepravuje ruský plyn do západnej Európy, v posledných týždňoch však väčšinou fungoval v obrátenom režime, takže dodával plyn z Nemecka do Poľska. Rusko vývoz plynu do Poľska koncom apríla zastavilo kvôli tomu, že Varšava odmietla požiadavky na platby v rubľoch.

Nemecký úrad pre reguláciu energetického trhu však podľa agentúry Reuters nepredpokladá, že by prerušenie dodávok viedlo k bezprostrednému zhoršeniu situácie v zásobovaní plynom. Nový Čas zisťoval, ako sa aktuálna situácia dotkne Slovenska. Podľa nášho zdroja aktuálny krok Ruska znamená to, že si nedali žiadosť o väčšiu dodávku plynu nad rámec toho, čo majú v zmluve.