Dievčatko (†2) zomrelo po dovolenke v Turecku: Utrápení rodičia z hnusnej nákazy vinia hotel

Rodina sa tešila na dovolenku, kde si chceli oddýchnuť aj spolu s dcérkou, no to, ako to dopadlo, nečakali ani v najhoršom sne.

Ako informuje portál The Mirror, rodičia z Británie sa vybrali spolu s dvojročným dieťatkom na dovolenku do Turecka, z ktorej sa neskôr stala nočná mora. Už počas pobytu začala rodina trpieť žalúdočnými problémami, ktoré dávali za vinu práve miestnemu jedlu pripravenému v hoteli. S malou dcérkou navštívili hotel Crystal Sunset Luxury Resort and Spa, kde chytila bakteriálnu infekciu.

Najväčšie komplikácie nastali ale až štyri dni po ich návrate domov do Británie. Stav malého dievčatka sa každým dňom zhoršoval a neskôr mu diagnostikovali nákazu baktériou E. Coli. Ďalšie vyšetrenie magnetickou rezonanciou odhalilo, že dievčatko utrpelo aj poškodenie mozgu. Po čase sa dvojročná Allie Birchall dostala do kómy a krátko pred tretími narodeninami zomrela. Ženu postihla zriedkavá forma rakoviny: Vývoj choroby ju nahneval! Lekári museli amputovať Jej mama Katie Dawson uviedla, že neustále hľadá odpoveď na otázku, ako mohla ich dcérka umrieť. „Všetci z nás ochoreli približne v čase našej dovolenky v Turecku, no ani na minútu sme si nemysleli, že to skončí tak, ako to skončilo,“ priznala zronená mama.