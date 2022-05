Poriadna bizarnosť! Manželia žalujú syna o státisíce eur: Zastaví sa vám rozum, aký majú na to dôvod

Vnúča alebo peniaze! Podobným heslom sa zrejme riadia aj manželia Prasadovci z Indie, ktorí do budúcnosti svojho syna investovali nemalé peniaze.

Výmenou za to chceli vnúča, no to neprišlo ani po šiestich rokoch od jeho svadby. Teraz od neho súdnou cestou žiadajú vrátenie 620-tisíc eur.

Čo viac poteší starých rodičov ako malý uzlík radosti, ktorý z nich urobí dedka a babku? Na vnúča sa tešili aj manželia Sajneev (61) a Sadhana (57) Prasadovci z mesta Haridvár v indickom štáte Uttaráchand. Do výchovy a vzdelania svojho syna Shreya Sagara (35) vložili všetky úspory. „Zabili sme svoje sny, aby sme ho vychovali,“ vyhlásili manželia. Na jeho vzdelanie si dokonca vzali pôžičku vo výške 25-tisíc eur. V roku 2006 ho poslali do Spojených štátov, kde absolvoval pilotný výcvik v hodnote ďalších 62-tisíc eur. O rok neskôr sa vrátil do Indie, no prišiel o prácu, a tak ho rodičia museli finančne podporovať viac ako dva roky, než sa mu podarilo získať prácu pilota.

V roku 2016 mu rodičia dohodili sobáš so Shubhangi (31). Na synovi a neveste vôbec nešetrili. Nielenže mladomanželom zaplatili luxusnú svadbu v 5-hviezdičkovom hoteli, ešte im aj venovali auto značky Audi za 74-tisíc eur. Prasadovci však zašli ešte ďalej a dvojicu poslali na svadobnú cestu do Thajska, dúfajúc, že sa dočkajú vytúženého vnúčaťa. „Môj syn je ženatý už šesť rokov, ale oni ešte stále dieťa neplánujú. Keby sme aspoň mali vnúča na trávenie času, naša bolesť by bola znesiteľnejšia,“ zúfa teraz Sajneev.

Podľa ich právnika Arvinda Kumara Srivastava manželia na syna od jeho narodenia minuli viac ako 311-tisíc eur. V žalobe, ktorú podali uplynulú sobotu na Shreya a nevestu, požadujú vrátiť raz toľko pre spôsobené psychické utrpenie. Kuriózna žaloba by sa na súd mala dostať už 17. mája. Indiu tvorí prevažne konzervatívna spoločnosť, v ktorej rodičia majú hlavné slovo v určitých aspektoch života svojich detí. Nesúhlas s naplnením ich očakávaní v rámci manželstva či práce sa považuje za neúctivosť voči rodičom.