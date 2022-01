V centre Tunisu sa zdvihla vlna odporu voči prezidentovi: Polícia zasahovala vodnými delami

Tuniský prezident odvolal koncom júla z funkcie premiéra Hišáma Mašíšího a následne pozastavil činnosť parlamentu, pričom od vtedy v podstate vládne formou dekrétov, píše AFP. Približne 300 odporcov prezidenta a týchto jeho krokov sa v piatok zišlo na proteste v centre Tunisu. Porušili tak od štvrtka platiace epidemiologické opatrenia zahŕňajúce nočný zákaz vychádzania aj zákaz zhromažďovania sa.

🇹🇳 Tunisia - Huge protests against new austerity measures, health restrictions, unemployment and "full powers" of President Kais Saied. pic.twitter.com/5Sr1ebSTnR

Tie boli zavedené pre vysoký nárast prípadov nákazy koronavírusom v Tunisku. AFP informovala, že na proteste došlo k desiatkam zatknutí. Niektorí z demonštrantov sa pokúšali preraziť policajné zátarasy, pričom policajti voči nim použili obušky.

Do centra mesta bol nasadený veľký počet príslušníkov bezpečnostných síl, ktorí demonštrantom bránili v preniknutí na bulvár Habíba Búrkíbu, kde sídli ministerstvo vnútra, a ktorý sa pred 11 rokmi stal hlavným dejiskom demonštrácií vedúcich k zosadeniu už zosnulého tuniského exprezidenta a diktátora Zína Ábidína bin Alího.

Water cannons have been used against protesters in Tunisia, who are demonstrating against what they are calling a "coup" by current president, Kais Saied. https://t.co/hhDQuPJRZP pic.twitter.com/LMyqGJCvCu