Kulturista si užíva medové týždne s novou gumenou manželkou: Odrovná vás, čo vešia na internet

Muž, ktorý sa preslávil vzťahom s nafukovacou sexuálnou hračkou aj naďalej šokuje verejnosť.

Ako informuje denník Daily Star, Yuri Tolochko z Ruska sa po krachu prvého manželstva s nafukovacou Ančou sa oženil s ďalšou, s ktorou nedávno strávil v Bulharsku medové týždne. Na výlet, ktorý mal byť pôvodne čisto len pracovnou cestou, sa Yuri vybral spolu s jeho novou láskou Lunou. „Bola to pracovná cesta, ale zároveň taká romantická, že to považujem tiež aj za medové týždne. Zostali sme v hlavnom meste Sofia asi týždeň a bolo to tam úžasne,“ prezradil Yuri.

36-ročný muž, samozrejme, nezabudol ani počas tejto dovolenky na svojich 100-tisíc sledovateľov, ktorých zásoboval hneď viacerými zaujímavými zábermi. „Bolo tam veľa sexu. Príležitostne sme tiež vysielali naživo na Instagrame, pretože moji sledovatelia na nás čakali, chceli nás vidieť,“ uviedol. Yuri zorganizoval medové týždne s Lunou len rok po tom, čo sa oženil so svojou prvou plastovou manželkou Margo, s ktorou mu vzťah nevyšiel, no minimálne sa vďaka tomu aspoň zviditeľnil.

„Raz, keď sme boli na romantickej večeri, čašník bol z mojej ženy najskôr prekvapený, ale potom sa mu páčilo nás sledovať. Aj ostatní hostia sa zastavili, aby sa s nami odfotili,“ povedal Yuri a dodal, že ho raz niekto požiadal aj o to, či by sa mohol jeho manželky Luny dotknúť, keďže dovtedy žiadnu takúto sexuálnu hračku nevidel. „Stylisti, ktorí upravovali mojej žene vlasy, sa dokonca pýtali na náš sexuálny život,“ uviedol.

Yuri zatiaľ nemá s Lunou žiadne snubné prstene, keďže je zapletený aj s ďalšou nafukovacou bábikou menom Lola. „Vymenil som si prstene s Margot, takže možno prídem s nejakým symbolickým šperkom, ktorý by sme mohli nosiť všetci. Musíme to prediskutovať. Zatiaľ zákony v našej krajine neuznávajú ani manželstvá osôb rovnakého pohlavia, takže nič nie je oficiálne registrované. Toto je náš osobný príbeh a príbeh mojich blízkych a tých, ktorí nás milujú,“ priznal.