Nudu počas lockdownu premenili na biznis! Chalani našli dieru na trhu, zarábajú parádne

Počas karantény nevedeli, čo od dobroty, a tak sa rozhodli s tým niečo robiť. Začali podnikať a už v tak mladom veku núdzu o zákazníkov rozhodne nemajú.

Ako píše portál WalesOnline, štyria iba 19-roční chalani menom Ben Lyth, Jamie Morrall a dvojičky Beni a Jacques Barker vždy snívali o tom, že si raz založia vlastnú firmu. V jeden deň počas lockdownu dostali unikátny nápad, ktorý im pomohol zahnať nudu počas celého zvyšku pandémie. Zo svojich úspor kúpili za 2-tisíc libier (približne 2 300 eur) box určený pre kone, ktorý prerobili na pojazdnú pizzeriu.

Keďže za takú cenu zohnali len starý box, museli ho spoločnými silami vynoviť a pridať všetko, čo budú potrebovať. Celý ho teda premaľovali a vybavili tečúcou vodou, elektrinou, svetielkami či dvoma malými prenosnými pecami na pizzu. Chalani sa pri prerábaní inšpirovali viacerými trendovými pouličnými predajcami jedla a práve pizzeria v starom boxe pre kone mala byť niečo, čím upútajú. A tak sa aj stalo a zrodila sa táto unikátna pizzeria, ktorú pomenovali Dirty Donkey.

„Počas lockdownu sme to mali ťažké, pretože sme sa nevedeli dostať von. Nájdenie niečoho, čo milujeme, a zameranie sa na to nám naozaj pomohlo a viesť vlastnú firmu v 19 rokoch so svojimi najlepšími priateľmi je celkom fajn vec,“ uviedol Ben.„Do budúcna si myslím, že by bolo skvelé vidieť nás, ako predstavujeme ďalšie prívesy a budujeme našu flotilu a jednoducho vidieť, ako sa firme darí,“ dodal.

Keďže je o ich pizzu obrovský záujem, okrem predaja v lokálnom kriketovom klube chalani s boxom cestujú aj na rôzne festivaly, karnevaly či dokonca svadby. „Toto podnikanie môže v budúcnosti fungovať spoločne s inými podnikmi, ktoré by som v budúcnosti mohol založiť. Ale zatiaľ chceme, aby sme mohli robiť viac akcií – to je náš hlavný cieľ,“ prezradil Jacques s tým, že po celý čas ich vo všetkom najviac podporovali a pomáhali im ďalší priatelia a rodina.