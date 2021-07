V Británii zaznamenávajú pokles prípadov, inde sa objavujú nové ohniská: Strašidlo delty obchádza celý svet

Ako na hojdačke! Tak by sa dala opísať covidová situácia vo svete. Kým niekde prípady klesajú, vo väčšine sveta variant delta spôsobuje nárast ochorení a zavádzanie obmedzení.

Klesanie už niekoľko dní za sebou zaznamenávajú v Británii. Počas konania majstrovstiev Európy vo futbale pritom čelili nárastu. Britskí vedci sa teraz snažia analyzovať, či súčasný pokles vydrží a či za to môže zaočkovanosť, ktorá je v Británii veľmi vysoká.

V Sydney nasadili armádu

Austrália vysiela stovky vojakov do Sydney, aby tam pomohli s dozeraním na dodržiavanie protipandemických opatrení. Vojaci cez víkend absolvujú výcvik a od pondelka začnú s neozbrojenými patrolami v uliciach. Lockdown v Sydney trvá kvôli variantu delta už 5 týždňov, no aj napriek tomu počet nových prípadov rastie. Zákaz vychádzania s výnimkou nakupovania, starostlivosti o druhých a podobných dôvodov má trvať najmenej do 23. augusta.

Najhorší prípad od Wu-chanu

Čína hlási najväčšie ohnisko od čias Wu-chanu, kde vyčíňal koronavírus na začiatku pandémie. Na svedomí ho má zrejme variant delta, ktorý zachytili v Nankingu. Problém je v tom, že sa tak stalo na letisku a odtiaľ sa vírus stihol rozšíriť. Zaznamenali ho už v piatich provinciách a aj v Pekingu. V samotnom Nankingu sa chystajú otestovať všetkých 9,3 milióna obyvateľov a tiež návštevníkov mesta. Lety z tamojšieho letiska zastavili do 11. augusta.

Biden ponúkne peniaze za očkovanie

Americký prezident Joe Biden vyzval jednotlivé štáty, aby ponúkli odmenu vo výške 100 dolárov (84 eur) každému, kto sa nechá novo zaočkovať. Chce tým zvrátiť spomaľovanie tempa vakcinácie. Zároveň zverejnil prísne podmienky pre federálnych zamestnancov – buď preukážu, že sú zaočkovaní, alebo sa budú musieť pravidelne testovať a nosiť rúška. Federálna vláda je najväčším zamestnávateľom v USA.

Tretia dávka pre ľudí nad 60 rokov

Izrael ponúkne ľuďom nad 60 rokov tretiu dávku vakcíny. Oznámil to premiér Naftali Bennett s tým, že od podania druhej dávky im muselo oplynúť najmenej 5 mesiacov. Ako prvý dostal v piatok tretiu dávku prezident Isaac Herzog, ktorý bude mať v septembri 61 rokov.