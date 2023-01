Kandidát na prezidenta prestrelil: Búrka v NATO pre Babišove výroky! Členské štáty nezostali ticho

Zjavil sa nečakane a jeho slová rezonujú celým svetom. V Česku vrcholí prezidentský súboj, pričom už cez víkend sa proti sebe postavia Andrej Babiš (68) a Petr Pavel (61).

V nedeľu (22.1.) sa uskutočnila prvá veľká televízna debata, v ktorej sa Babiš uchýlil k nečakanému výroku. Po priamej otázke, či by vyslal v prípade napadnutia Poľska či Pobaltia na pomoc českých vojakov, odpovedal, že určite nie.

Česko je podobne ako Slovensko členskou krajinou NATO, čo nám garantuje spoločnú obranu štátov, ktoré sú v Aliancii. Babiš dostal otázku, či by si Česko malo splniť svoje záväzky a poslať v prípade napadnutia Poľska či pobaltských štátov do týchto krajín vojakov. „Nie, určite nie. Myslím si, že treba hovoriť o mieri,“ vyhlásil. Dodal, že chce mier, a nie vojnu a že by „v žiadnom prípade neposielal naše deti a deti našich žien do vojny“. O pár hodín už výroky korigoval na twitteri.

„Nikdy som článok 5, teda kolektívnu obranu NATO, nespochybnil. Len som si nechcel ani predstaviť, že by mohlo dôjsť k tretej svetovej vojne,“ napísal. Babišove slová reflektovali v Poľsku aj Pobaltí a reagovali na ne aj tamojší politici, ktorí ich označili za medzinárodnú hanbu, zradu či podraz. Ministri zahraničia pobaltských krajín skritizovali Babiša a povedali, že by Česku na pomoc armádu vyslali. Proti Babišovi sa vymedzil aj jeho súper Pavel.

„Keď už sme členmi nejakej takej organizácie, tak nielenže z toho ťažíme v rámci kolektívnej bezpečnosti, ale taktiež do toho niečo dávame,“ reagoval. „Keby to urobil ako prezident, bol by to škandál v celom NATO. Taký chaos si nemôžeme dovoliť,“ dodal Pavel s tým, že jeho druhá zahraničná cesta by viedla do Poľska, aby ukázal jednotu Aliancie.

Výsledky posledného prieskumu



Andrej Babiš - 41,2 %

Petr Pavel - 58,8 %