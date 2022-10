Matovič v tichosti pretláča megalomanský nápad: Toto vymyslel s bločkami! Odborníci sa chytajú za hlavu

Kde na to všetko chodí? Minister financií Igor Matovič (49) spolu s poslancami OĽaNO pretlačili v parlamente cez prvé čítanie zákon, ktorým chce vracať ľuďom časť peňazí za niektoré služby.

Ide napríklad o večere v reštaurácii, za ktoré dostanete bloček a následne vám Finančná správa časť peňazí vyplatí späť. Nápad odôvodňuje tým, že by chcel zlepšiť výber daní a zároveň podporiť nejaké sektory ekonomiky.

Celé to však prechádza cez poslanecký návrh bez toho, aby to vopred politici komunikovali. Predkladatelia zákona tvrdia, že primárnym cieľom je zapojiť verejnosť do kontroly podnikateľov vydávať bločky a tí by platili viac daní.

Fungovalo by to na báze aplikácie, ktorá by načítala QR kód z dokladu a následne by vám poslali časť účtu späť. Aplikácia by vraj stála okolo pol milióna eur a ročná prevádzka by stála 300-tisíc eur. Denník E pripomína, že nie je jasné, aká suma by to bola, či koľko by celý takýto systém stál, alebo koľko by sa navyše vybralo na daniach.

Prekvapivé pritom je, že zákon má byť účinný od 15. novembra alebo od 1. decembra a schváliť by sa mohol už budúci týždeň.Podporu mu vyjadrili OĽaNO aj Sme rodina. „Ministerstvo financií SR pripomína, že ide o poslanecký návrh, ktorý prakticky len vytvára legislatívny rámec, aby bolo možné v budúcnosti takéto opatrenie v praxi realizovať,“ tvrdí Matovičov rezort.

Koho sa to bude týkať

Praktické fungovanie zákona ešte nie je jasné. „Má sa to týkať tovarov a služieb, ktoré určí vláda, a tá to bude konkretizovať podľa toho, kde sa jej zdá, že vzniká najväčšia daňová medzera,“ vysvetľuje poslankyňa OĽaNO a predkladateľka Anna Andrejuvová.