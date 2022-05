Nahnevaný Andrej Danko zmietol Čaputovú i Hegera: Najlepšie to rieši Orbán! Možno nás čaká len jedno

Možno aj nás Slovákov bude o chvíľu čakať odchod z Európskej únie (EÚ), ak nás budú valcovať. Ak budú likvidovať naše podniky, ak budú Nemci, Francúzi pozerať len na seba.

Na sociálnej sieti to uviedol predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko, ktorý sa takto prihovoril vo videu z centra Londýna. Nad videom je odkaz, že možno je čas otvoriť diskusiu o odchode Slovenska z EÚ.

„Tak, ako som si myslel, Britom nie je horšie, že odišli z EÚ. Mali by sme sa od nich naučiť byť trocha viac sebcami. Riešime celý svet. Čaputová zase uteká k Zelenskému, Heger sa klania Bruselu. Najlepšie to rieši Orbán, pretože ho budú musieť poriadne zaplatiť za to, aby začal nakupovať ropu a plyn inde ako od Rusov. My, Slováci, opäť len krčíme hlavu,“ povedal Danko. Dodal, že do Londýna pricestoval bez akýchkoľvek problémov a myslí si, že je sa tam čo učiť.