Moderátor ČSMT David Gránsky priznal bolestivé tajomstvo: Strata vytúženého bábätka!

Herec a moderátor šou Československo má talent David Gránsky sa od júna minulého roka teší zo synčeka Matea, ktorého mu porodila jeho manželka Nikola, s ktorou tvorí pár dlhých 12 rokov.

Hoci dvojica prežíva nádherné obdobie spojené s rodičovskými povinnosťami, Gránsky nedávno odhalil ich bolestivé tajomstvo. V roku 2021 totiž jeho manželka očakávala ich prvého potomka, no o bábätko prišla v treťom mesiaci.

„Nikdy som to do médií nehovoril, vlastne o tomto strašne smutnom období vôbec nehovoríme, čo je možno zle. Vtedy sme to strašne oplakali, navyše my sme to vtedy už oznámili rodine a najbližším kamarátom. Všetci nám hovorili, že sme mladí zdraví ľudia, čo by sa mohlo pokaziť. Ale aj tak sa niečo pokaziť nakoniec môže," zveril sa moderátor Blesku.





Zdrvujúcu správu sa Nikola dozvedela na bežnej prehliadke. „Navyše si vôbec nedokážem predstaviť, aké to musí byť pre psychiku tej ženy. Pretože vo chvíli, keď sme sa to dozvedeli, Nikču objednali na zákrok až za štyri dni!“ dodal Gránsky, ktorý sa krátko po tejto strate pokúšal s manželkou o dieťatko opäť, čo sa im aj, našťastie, podarilo. Teraz sa už dvojica teší zo 7-mesačného syna Matea.