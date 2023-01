95. ročník Oscarov: Ktoré filmy, herci a herečky získajú sošku? Pozrite si nominácie

Pobijú sa o sošku Oscara! Pred zverejnením nominácií sa špekulovalo, že o najlepší film sa môžu uchádzať až štyri pokračovania. Nakoniec sa do užšieho výberu dostali len dva druhé diely - Avatar a Top Gun. Aj tak je to viac, ako bolo v predchádzajúcich ročníkoch.

V doterajšej 94-ročnej histórii Oscarov bolo na najlepší film nominovaných dokopy iba osem pokračovaní a nikdy nie viac ako jedno naraz. Nominácie získali napríklad pokračovania Krstného otca, Pána prsteňov, Toy Story 3 či Mad Max: Fury Road. A Krstný otec sa stal jediným filmom, ktorý získal Oscara aj za prvý, aj za druhý diel. Tretí Krstný otec nomináciu nepremenil.

Keď teda v aktuálnom 95. ročníku nominovali dve pokračovania naraz, stanovili tak historický rekord. Do užšieho výberu sa dostali Avatar: Cesta vody a Top Gun: Maverick. Ak by sme sa riadili zárobkom, tak veľkým favoritom by bol Avatar, ktorý rýchlo po uvedení zarobil už dve miliardy eur. Lenže Oscary sa nie vždy riadia finančným úspechom. Čiernym koňom tak môže byť aj film Všetko, všade, naraz, ktorý získal dokopy najviac, jedenásť nominácií - napríklad v kategóriách Najlepšia herečka, réžia, scenár a v kategórii Herečka vo vedľajšej úlohe má dokonca dve želiezka v ohni.

Veľa sa očakáva aj od filmu Na západe nič nové. Jeho predloha je len druhou knihou v histórii, ktorej rôzne spracovania sa dočkali dvoch nominácií na najlepší film. Pred tou tohtoročnou to bolo v roku 1930. Druhou knihou sú Malé ženy, ktorej filmové spracovania ašpirovali na najlepší film v roku 1933 a 2019. Na západe nič nové má spolu 9 nominácií, napríklad aj za najlepší zahraničný film, vizuálne efekty, hudbu či adaptovaný scenár.