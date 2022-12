Zomrel talentovaný skladateľ († 85): Je autorom hudby ku kultovému seriálu

Správu o úmrtí potvrdila v pondelok skladateľova rodina. Informácie priniesla tlačová agentúra DPA a ďalšie médiá. Skladateľ zomrel v nedeľu prirodzenou smrťou, obklopený členmi rodiny.

Badalamenti získal v roku 1990 za hudbu k spomínanému seriálu americkú cenu Grammy a s režisérom Lynchom ďalej úzko spolupracoval. Zložil aj hudbu k Lynchovmu temnému thrilleru Modrý zamat z roku 1986 a k ďalším snímkam ako Mulholland Drive (2001), Lost Highway či Divokosť v srdci.

Best known for his collaborations with David Lynch (including TWIN PEAKS, BLUE VELVET, and MULHOLLAND DRIVE), famed composer Angelo Badalamenti has passed away.



(1937-2022) pic.twitter.com/wCtNo7fOCP