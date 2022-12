Kanye Westovi ostali len oči pre plač: Reper dostal za svoje nechutné správanie ďalšiu facku

Nechutné slová repera Kanyeho Westa (45) majú dohru.

Vysoká škola inštitútu umenia v Chicagu udelila pred siedmimi rokmi Kanyemu Westovi čestný doktorát. Po jeho opakovanom vyjadrovaní nenávisti voči židom a vzývaniu Adolfa Hitlera sa však rozhodla mu čestný titul odobrať. Ide o to ďalšie symbolické odlúčenie od hudobníka trpiaceho vážnymi psychickými poruchami, ktoré v ňom pestujú dojem, že je najgeniálnejší umelec všetkých čias.​​​​​​



„Jeho protičernošské, antisemitské a poburujúce vyhlásenia, najmä tie namierené proti černošským a židovským komunitám, sú nechutné a odsúdeniahodné. Ako spoločnosť vieme, že existujú rôzne názory na to, aká by mala byť reakcia našej školy – ale všetci súhlasíme, že jeho správanie je neobhájiteľné,“ uviedla riaditeľka Vysokej školy inštitútu umenia Elissa Tennyová.

West získal doktorát v roku 2015 za prínos umenia a kultúre.