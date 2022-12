Sexsymbol z 80-tych rokov Sabrina: Ešte viac sexi ako v minulosti! Foto vnadnej krásky ako dôkaz

Hviezda z 80. rokov hádam nestarne! Speváčka Sabrina Salerno (54) sa preslávila hitom Boys z roku 1987. Odvtedy sa stala sexsymbolom pre mnohých mužov, a to aj v bývalom Československu.

No dnes je táto talianska hviezda hádam ešte viac sexi ako v minulosti. Sabrina zrejme zastavila čas. Na jej tvári sú viditeľné menšie estetické zákroky, úpravou zrejme prešli aj jej prsia. No to vôbec neprekáža. Skôr naopak. Slávna Talianka má aj po päťdesiatke stále čo ukázať. Sabrina sa nehanbí zverejňovať odhalené fotky v bikinách. A jej osí pás a vypracované brucho stále ohurujú. Dokonalú postavu jej nepokazilo ani tehotenstvo. Sabrina je totiž matkou 18-ročného syna Lucu.

Speváčka sa do povedomia Talianov dostala vďaka víťazstvu v súťaži krásy a odvtedy sa venovala kariére modelky. Od roku 1984 účinkovala v talianskej televízii. Medzinárodnú slávu jej priniesol hit Boys s poriadne provokatívnym videoklipom. Aj po vyše troch desiatkach rokov je Sabrina v Taliansku veľkou hviezdou, pravidelne sa ukazuje v televízii a koncertuje.