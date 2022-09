Harry odmietol povečerať s otcom Karolom III. a bratom Williamom: Urazený princ zdrhol ako víchor!

Princ Harry stále nedospel a kope ako malé dieťa, aj keď rodina rieši takú ťažkú ​​situáciu, akou je smrť Alžbety II. Keď totiž 8. septembra zomrela, ponáhľal sa za ňou na hrad Balmoral, aby ju mohol naposledy vidieť. Lenže chcel vziať so sebou aj Meghan.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Rodina si to nepriala. Nakoniec na hrad nešla ani princezná z Walesu, manželka princa Williama. Ale Harry sa napriek tomu urazil, a ešte v noci z Balmoralu odišiel za manželkou a odmietol povečerať s otcom Karlom III. a bratom Williamom.

Harry kvôli tomu, že trval na tom, že poletí aj jeho manželka, zmeškal lietadlo RAF do Škótska, ktorým leteli strýkovia Andrew a Edward. V Aberdeene pristál tesne predtým, než sa o smrti kráľovnej dozvedel celý svet. Keď ho o deväťdesiat minút neskôr previezli do Balmoralu, odmietol večeru v Birkhalle, Karlovom dome, pri hlavnom hrade.

„Harry bol tak zaneprázdnený snahou dostať Meghan do Balmoralu a manipuláciou s rodinou, že zmeškal let. Karol pozýva Harryho, aby s ním povečeral, kedykoľvek je v krajine. Ale Harry bol taký rozzúrený, že odmietol jesť so svojim otcom a bratom. Bolo to obrovské naťahovanie. Balmoral opustil pri najbližšej príležitosti, aby stihol prvý komerčný let späť do Londýna,“ uviedol zdroj z Buckinghamského paláca v rozhovore pre denník The Mail.