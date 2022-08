Posledná fotka Olivie Newton-John († 73): Úsmevom nešetrila! Želala si len jedno

Nezabudnuteľná a jedinečná. Tak na speváčku a herečku Oliviu Newton-John († 73) budú iste spomínať jej skalní fanúšikovia. Predstaviteľka Sandy z kultového muzikálu Pomáda sa totiž v pondelok naveky pominula z tohto sveta.

Odišla v kruhu blízkych. „Olivia Newton-John dnes ráno zomrela v pokoji na svojom ranči v južnej Kalifornii obklopená rodinou a priateľmi,“ oznámil jej zdrvený manžel John Easterling (70). Podľa jeho slov bola dlhých tridsať rokov symbolom triumfov a nádeje. Práve toľko času viedla boj so zákernou rakovinou prsníka, ktorú jej lekári zistili v roku 1992.

O chorobe, ako aj liečbe, ktorá zahŕňala marihuanu na lekársky predpis, hovorila vždy otvorene. Rakovina sa jej však vrátila v rokoch 2013 a 2017. „Cítila som, že je niečo zle. Je to znepokojujúce, keď sa to vráti, ale myslela som si, že sa z toho opäť dostanem,“ uviedla v rozhovore pre denník The Guardian.

Olivia, ktorú do hviezdnych výšin vystrelila jej postava Sandy z Pomády, však nikdy nestrácala na duchu. Dokazuje to aj jej posledná fotografia v objatí slnečníc, kde nešetrí veľkým úsmevom. Kvety si však na svoj pohreb Olivia nepriala. Ako odhalil jej manžel, posledným želaním speváčky bolo, aby smútiaci radšej darovali peniaze jej organizácii, ktorá sa zaoberá výskumom liečiv proti rakovine.



„Moja najdrahšia Olivia, život každého z nás si urobila lepším. Tvoj vplyv bol neuveriteľný. Tak veľmi ťa milujem. Uvidíme sa a opäť budeme všetci spolu. Som tvoj od prvej chvíle, ako som ťa uvidel, až navždy! Tvoj Danny, tvoj John,“ poslal do neba vrúcne slová Travolta. Pre herca je to o to ťažšie, že iba pred dvomi rokmi mu rovnaká choroba vzala jeho milovanú manželku Kelly Preston († 57).

